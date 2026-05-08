Vor wenigen Wochen ist die Kommunale Wärmeplanung der Verbandsgemeinde Kandel vorgestellt worden. Nun war sie Thema in den Ortsgemeinderäten in Steinweiler und Winden.

Das Unternehmen Energie Concept Bayern (ecb) hat die Kommunale Wärmeplanung ausgearbeitet und dabei festgestellt, dass derzeit noch 87 Prozent des Wärmebedarfs innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel durch fossile Energieträger gedeckt werden. Bei der Vorstellung des Konzepts verwies es auf die Möglichkeit zur Einrichtung von Wärmenetzen und auf Chancen in den Ortsgemeinden Steinweiler und Winden.

Dort gibt es seit einiger Zeit Überlegungen zur Nutzung der Abwärme, die durch die Biogasanlage der Wagner GmbH entsteht. Hinweise auf weitere Möglichkeiten gab es zudem von der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Dort sei man mit der Idee zur Nutzung der Abwärme der Biogasanlage auf interessierte Zuhörer gestoßen, erklärte der zuständige Verbandsbeigeordnete Martin Oswald ( FWG) in dieser Woche bei Sitzungen der Ortsgemeinderäte in Winden und Steinweiler. Bevor die Verbandsgemeinde die Vergabe einer Machbarkeitsstudie in Angriff nehme, wolle sie sich ein Bild über die vorhandenen Möglichkeiten verschaffen.

Investitionskosten von knapp 16 Millionen Euro

Jérémie Cypria, der neue Klimamanager der Verbandsgemeinde, stellte nun in den Räten eine Präsentation vor, um die Ratsmitglieder über die Möglichkeiten zu informieren. Vorgabe sei, so Cypria, bis 2045 vollständig klimaneutral zu werden. Die Biogasanlage auf dem Aussiedlerhof liegt ungefähr in der Mitte zwischen beiden Dörfern, rund 1,5 Kilometer weit entfernt von Winden auf Steinweilerer Gemarkung. Sie wird dort seit mehreren Jahren betrieben, früher war der Hof auf Schweinemast spezialisiert.

Das angedachte Fernwärmenetz könnte in Steinweiler 150 und in Winden 130 Gebäude versorgen, die gesamte beheizte Nutzfläche läge nach den vorliegenden Berechnungen bei insgesamt rund 45.000 Quadratmetern, so Cypria. Die Wärmeerzeugung wird mit 6,7 Millionen Kilowattstunden angegeben. Der gesamte Wärmebedarf wird auf 5,3 Millionen Kilowattstunden geschätzt. Um ein solches Netz zu bauen, wären Investitionskosten von knapp 16 Millionen Euro aufzubringen, dafür ist ein Zuschuss von bis zu 40 Prozent möglich. Jeder Anschluss wird mit 14.000 Euro gefördert. Es bliebe also ein Finanzierungsbedarf von 7,2 Millionen Euro.

Einwohnerversammlungen zu Wärmekonzept

Nach dieser erstmaligen Vorstellung eines denkbaren Wärmenetzes, getragen etwa durch eine Genossenschaft oder einen kommunalen Eigenbetrieb, gab es in beiden Ortsgemeinderäten viele Fragen. Vor allem die Höhe des Abnahmepreises müsse bedacht werden, denn die Akzeptanz eines Wärmenetzes hänge sehr davon ab, gaben Ratsmitglieder zu bedenken. Auch auf mögliche Probleme, falls der Anbieter ausfallen sollte, wurde verwiesen. Beigeordneter Oswald entgegnete, es gebe für andere Biogasanlagen viele Interessenten. Man sei sich zudem sicher, dass der Steinweilerer Betreiber als „Energie-Hof“ eine Zukunft habe.

Viele Fragen könnten erst durch eine Machbarkeitsstudie geklärt werden, ergänzte Oswald. Diese würde die Verbandsgemeinde in Auftrag geben und auch bezahlen – allerdings nur, wenn es in beiden Dörfern ein wirkliches Interesse an dem Vorhaben gebe. Dies soll dem Beigeordneten zufolge in Einwohnerversammlungen abgeklärt werden. Steinweilers Ortsbürgermeister Michael Detzel (CDU) betonte ebenso wie sein Windener Amtskollege Stefan Moschko (CDU) die Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie. Erst dann könne man das weitere Vorgehen beraten, waren sich beide einig.