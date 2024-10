Den Wärmeplan zur CO 2 -neutralen Wärmeversorgung der Stadt wird demnächst den Bürgern vorgestellt. Im Frühjahr 2022 stellte sich die Stadtverwaltung erstmals die Frage, wie die Wärmeversorgung der Stadt in Zukunft sichergestellt werden kann. Daraus ergab sich die Idee einen kommunalen Wärmeplan zu beauftragen. Dieser Wärmeplan ist nun fertig und wird am 14. November dem Stadtrat vorgelegt. Am 20. November folgt dann eine Informationsveranstaltung für alle Germersheimer Bürgerinnen und Bürger.

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Planungsinstrument, welches der Stadtverwaltung zufolge erste Anhaltspunkte liefert, wie die Wärmeversorgung in Zukunft aussehen kann. Basierend auf dieser ersten Grundlage für eine CO 2 -neutrale Wärmeversorgung werden weitere Studien folgen. Aus dem Wärmeplan lassen sich keine Verpflichtungen für die Bürger ableiten, gleichzeitig kann aber nach Angaben der Stadt auch noch keine belastbare Aussage zu Wärmenetzen getroffen werden.

Im Erarbeitungsprozess ergaben sich sechs Fokusgebiete, die in den nächsten Jahren genauer untersucht werden müssen. Unter anderem soll das Potenzial von Erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung im Gebiet des Rußheimer Altrhein ermittelt werden, mögliche Wärmenetze im Gebiet rund um die Schulen, der Kernstadt und nahe des Krankenhauses sowie dazu passende Wärmequellen stellen einen weiteren Fokus dar.

Die Darstellung der Fokusgebiete sowie das weitere Vorgehen in Bezug auf die Wärmeversorgung der Zukunft wird am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus erläutert. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Hausverwaltungen sind eingeladen.