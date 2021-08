Während eines Streits mit der 49-jährigen Fahrerin eines Autos aus Zeiskam hat der 48-jährige Beifahrer am Montagabend in der Schifferstadter Straße in Speyer plötzlich die Handbremse des Wagens gezogen und damit dafür gesorgt, dass das Fahrzeug in den Grünstreifen fuhr. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Laut Bericht gerieten die beiden gegen 21 Uhr in Streit. Der Mann wollte daraufhin sofort aus dem Fahrzeug aussteigen und zog die Handbremse, „wodurch die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einen Grünstreifen fuhr“. Verletzt wurden weder die beiden Insassen noch andere Verkehrsteilnehmer. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Mann jedoch einen Alkoholwert von 1,48 Promille fest. Gegen den Mann wird nun ermittelt.