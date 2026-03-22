Nach der „echten“ Wahl nochmal zwei Kreuzchen machen, können die Rheinland-Pfälzer heute in ausgewählten Wahllokalen. Das Forschungsinstitut infratest dimap führt im Auftrag der ARD eine anonyme Wählerbefragung am Wahltag durch. 180 Stimmbezirke – wie hier in Hördt – wurden ausgewählt. Die Mitarbeiter melden stündlich die Ergebnisse in die Datenzentrale. Die Prognose wird um 18 Uhr, unmittelbar nach Schließung der Wahllokale, präsentiert. Auch Maximiliansau und Freckenfeld gehören zu den ausgewählten Wahllokalen. Die RHEINPFALZ informiert im Live-Blog über die Ergebnisse der Landtagswahl.