Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreichte der Regionaldirektor der VR-Bank Südpfalz, Christian Bauchhenß, für die Onleihe der katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB). Die drei Büchereien in Kuhardt, Leimersheim und Rülzheim sind der Onleihe im Bistum Speyer (OBiS) angeschlossen. Unter onleihe.bistum-speyer.de steht ein stetig wachsendes Angebot zur Verfügung. Das sind eBooks (aktuelle Romane, Kinder- und Jugendbücher), eAudios (Hörbücher zum Streamen oder Herunterladen) sowie eMagazine (Zeitschriften). Damit der Bestand der Online-Ausleihe ständig aktualisiert werden kann, leisten alle angeschlossenen Büchereien jährlich einen finanziellen Beitrag. Seit 2018 übernimmt die VR Bank Südpfalz den Eigenanteil von 1000 Euro für die drei teilnehmenden Büchereien in der Pfarrei Hl. Theodard.