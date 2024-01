2000 Euro sind bei der Aktion „Spende statt Geschenke“ zusammen gekommen. Nun übergab Christian Bauchhenß, Regionaldirektor der VR Bank Südpfalz, das Geld an die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim.

Das Geld komme zum richtigen Zeitpunkt, so Gabriele Laudenbach, Pflegedienstleitung des Tagesbegegnungszentrums St. Elisabeth. „Wir werden es in die Betreuung für unsere Tagesgäste investieren und Dinge anschaffen, die benötigt werden. Beispielsweise Pompons für den Rollatortanz, Bälle, Fachliteratur oder Utensilien für Sitzgymnastik und Sitztanz.“ Damit könne man das Angebot erweitern und auch langjährigen Gästen Neues bieten. Die Tagespflege sei ein Herzensprojekt, erklärte Sarah Geppert von der Geschäftsführung der Sozialstation. „Der Bedarf, seine Angehörigen tagsüber behütet zu wissen, ist da und steigt stetig an.“ Deshalb sei die Unterstützung des Tagesbegegnungszentrums äußerst wichtig. Ähnlich äußerte sich Matthias Schardt, Vorsitzender der Sozialstation: „Die vielen positiven Rückmeldungen von Gästen und Angehörigen zeigen, dass das Angebot dank des eingespielten Teams hervorragend funktioniert und gerne angenommen wird.“ Bei der Aktion „Spende statt Geschenke“ verzichtet die VR Bank Südpfalz auf Weihnachtskarten und Präsente für Geschäftspartner und schüttet stattdessen 2000 Euro für jeden ihrer fünf Regionalmärkte als Spende aus. „Wir finden es wichtig, soziale Einrichtungen in unserer Region zu unterstützen und tun dies aus voller Überzeugung“, so Bauchhenß.