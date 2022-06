„Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Müll wird an der Realschule plus Bellheim groß geschrieben und liegt uns am Herzen.“ Dies betonte Schulleiterin Anette Weber anlässlich einer Spendenübergabe in Höhe von 1000 Euro durch die Vertreter der VR-Bank Südpfalz, Regionaldirektor Heiko Götz und Filialleiter Jens Jahraus.

Die Schule machte sich diese Zuwendung zu nutzen, um für alle Schülerinnen und Schüler wieder verwendbare Trinkflaschen zu beschaffen, die sie an dem neuen Wasserspender, den die Kreisverwaltung im Rahmen des „Fifty-Fifty-Progammes'“ der Schule zur Verfügung gestellt hat, je nach Bedarf immer wieder auffüllen können. So liefert der Spender neben kaltem Stillen Wasser und Sprudelwasser auch ungekühltes Wasser. Dabei sorgt eine Firewall für die erforderliche Hygiene. „Um gut lernen zu können, sollen die Kinder, auch aus gesundheitlichen Gründen, viel trinken“, so die Projektleiterin Daniela Gadinger, durch deren Initiative diese Möglichkeit umgesetzt wurde. Mit der Trinkflasche vor Ort, die gegen einen geringen Obolus erhältlich sei, werde der ohnehin schon schwere Schulranzen entlastet. Auch könne damit unnötiger Plastikmüll vermieden werden.

Regionaldirektor Heiko Götz wies in diesem Zusammenhang auf den Stiftungspreis der VR-Bank Südpfalz, die für nachhaltige Projekte insgesamt 15.000 Euro bereitgestellt und an verschiedene Schulen in der Region vergeben habe. Auch bei der VR-Bank, die immer nah bei den Menschen sein wolle, habe Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert.