Ab sofort wird auch der Kreisverband Germersheim vom Deutschen Roten Kreuz mit einem VR mobil unterwegs sein. Die VR Bank Südpfalz überreichte im Dezember letzten Jahres bereits zwei Volkswagen move up im genossenschaftlichen Design. Jetzt folgt der dritte.

„In den letzten 15 Jahren haben wir bereits 24 Autos verschenkt. Heute kommt ein weiteres dazu“, sagte VR-Bank-Vorstandsmitglied Clifford Jordan, der gemeinsam mit dem Regionaldirektor Heiko Götz das Fahrzeug im Autohaus Zotz in Landau übergab.

Gülcan Doganay, Leitung Ambulante Pflege und Pflegeberatung, war begeistert, da die Einrichtung gerade zum jetzigen Zeitpunkt dringend ein Fahrzeug benötige. „Wir werden das Fahrzeug hauptsächlich für Hausbesuche einsetzen“, so Doganay. Der Kreisverband Germersheim des Deutschen Roten Kreuzes bietet ein vielfältiges Angebot an Unterstützung an. Von den Alltagshilfen, über Kinder- Jugend- und Familienangeboten bis hin zu Gesundheits-, Präventions- und Erste-Hilfe-Kursen ist dies nur ein kleiner Teil aus den unterschiedlichsten Bereichen der Unterstützung.

Jordan berichtete, dass das Fahrzeug im Wert von 14.360 Euro

aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins finanziert wurde. Im vergangenen Jahr hätten Gewinnsparer der VR-Bank Südpfalz Reinerträge von rund 299.000 Euro erzielt, mit denen die Genossenschaftsbank rund 300 soziale, gemeinnützige, kulturelle und umweltorientierte Projekte in der Region gefördert hat. „Außer helfen und sparen kann man selbstverständlich auch noch gewinnen“, hob Jordan hervor.

Gewinnsparer können mit nur einem Los bis zu 25.000 Euro gewinnen und an Sonderverlosungen teilnehmen.