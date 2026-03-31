Nina Hoffmann ist ab April die neue Leiterin des Filialbereichs Germersheim der VR Bank Südpfalz. Sie ist ein Eigengewächs der Genossenschaftsbank und begann 2003 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau; anschließend absolvierte sie den Studiengang zur Bankfachwirtin, heißt es in einer Pressemitteilung der VR Bank. Demnach ist Hoffmann seit über 20 Jahren in der Regionaldirektion Germersheim tätig. Als Privatkundenberaterin berät sie in Sachen Geldanlage, Wertpapiere, Privatkredite und Altersvorsorge. „Ich freue mich sehr, künftig erste Ansprechpartnerin für unsere Kundinnen und Kunden und ihre Anliegen zu sein“, wird Hoffmann zitiert. Sie lebt mit ihrer Familie in Rülzheim und ist dort seit Jahrzehnten in vielen Vereinen aktiv.