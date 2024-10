Zum zehnten Mal darf man sich auf den „Minfelder Scheunenzauber“ auf dem Mundoplatz und in der Mundohalle freuen. Die Veranstaltungsorte bieten außergewöhnliches Flair mit kulinarischen Leckereien, Tannenduft und Kerzenschein in der Vorweihnachtszeit. Als Termin für den „Scheunenzauber“ wurde Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, ausgewählt. Samstags ist offizieller Start um 15 Uhr (Ende gegen 21 Uhr) und am Sonntag kann man das große Angebot zwischen 12 und 19 Uhr bestaunen und auskosten. Außergewöhnliches Kunsthandwerk, mit Alkoholtinte gemalte Wandbilder, Betondekorationen und Holzskulpturen seien als Beispiele für die breite Angebotspalette der insgesamt 28 Aussteller genannt. Für die Kleinen wurde auch der Nikolaus bestellt, der an beiden Tagen vorbeischauen wird, so die Organisatoren Simone und Joachim Schorpp.