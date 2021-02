Seit über einem halben Jahr hat die Kreisverwaltung ein Gutachten auf dem Tisch und es nicht bearbeitet. Das ist einfach zu lang.

Der Brandschutz von öffentlichen Gebäuden oder gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen ist wichtig. Daran gibt es keinen Zweifel. Und der Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde obliegt es sicherzustellen, dass Menschen bestmöglich geschützt sind. Geltende Gesetze und Verordnungen müssen entsprechend umgesetzt werden. Auch, damit sich eine Verwaltung nichts vorwerfen lassen muss, falls etwas geschieht.

Im Falle des Campingplatzes in Sondernheim soll seitens der Besitzerfamilie getan werden, was getan werden muss. Deshalb hat sie sofort nach der Vorgabe der Kreisverwaltung ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben und will den Platz mittels Bauantrag in ein Wochenendgebiet umwandeln. Denn das ist der eigentlich schon seit vielen Jahren. Es stehen zwar Wohnwagen auf den Plätzen, doch sind die meist so eingebaut, dass ein Bewegen im Brandfall fast unmöglich ist. Und gebrannt hat es dort schon öfter.

Nun liegt der Ball im Feld der Kreisverwaltung – und das eigentlich zu lang. Es darf kein dreiviertel Jahr oder mehr benötigen ein Brandschutzgutachten durchzuarbeiten und auf Richtigkeit zu prüfen. Es gibt Pläne für ganze Gewerbegebiete, da läuft alles schneller. Die Camper warten auf Antwort wie es weitergeht. Der Kreis muss in die Gänge kommen.