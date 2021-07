Das Kauderwelsch-Theater hat den Vorverkauf für die Aufführungen des Stücks „HeiligenScheinHeilig“ am ersten und zweiten September-Wochenende gestartet. Wegen Corona konnte das Stationentheater an der Kirche im vergangenen Jahr nicht gezeigt werden. Bereits verkaufte Eintrittskarten wurden jetzt umgetauscht. Allerdings sind noch Tickets übrig, teilt die Projektleiterin Marianne Stein mit. Die Zuschauer sollen mindestens 30 Minuten vor Beginn zum Startpunkt Polderscheune kommen. Parkplätze gibt es an der Schule und am Kerweplatz. Während der Aufführungen wird es eine Umleitung im Ort geben. Das Stück „HeiligenSchein Heilig“ spielt rund um die Kirche und im Altarraum. Die Szenen basieren auf Erinnerungen von Neupotzer Bürgern und erzählen vom dörflich-kirchlichen Alltag im vergangenen Jahrhundert.

Info

Karten sind im Neupotzer „Schublädl“, Hauptstraße, erhältlich oder können telefonisch unter der Nummer 07272 5763 reserviert und anschließend zeitnah abgeholt werden. Hinweise zu Corona-Regeln geben die Organisatoren noch bekannt.