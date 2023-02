Alle, die bei der Gestaltung ihres Hauses, ihres Gartens und ihres Umfelds um- und weiterdenken wollen, sind von den Verbandsgemeinden und Städten des Landkreis Germersheim in Kooperation mit dem Landkreis zur Veranstaltungsreihe „Grünes Haus, bunter Garten“ eingeladen.

Vom 1. März bis 15. April gibt es an unterschiedlichen Orten mehrmals folgende Vorträge: Susanne Wien referiert über „Grün statt Stein – Mehr Grün für Garten, Dach und Fassade“, Christian Hilsendegen spricht über „Gärten im Wandel – unsere Möglichkeiten bei Klimawandel und Insektenrückgang“ und Oliver Decken spricht über „Freude am Nutzgarten im Zeitalter der Erderhitzung“. Die Abschlussveranstaltung findet in Kooperation mit der Pflanzen- & Samentauschbörse „Plant-tastic“ in Kandel statt.

Die Vortragsreihe soll laut Pressemitteilung des Kreises verdeutlichen, dass jeder mit der Gestaltung von Haus und Garten das Mikroklima beeinfluss. Auch soll gezeigt werden, wie es gelingen kann, bessere Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen und damit auch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Zu den meisten der etwa einstündigen Veranstaltungen ist der Eintritt frei und es ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Alle Termine und Informationen gibt es auch auf den Webseiten der Verbandsgemeinden und Städte sowie unter www.kreis-germersheim.de/vortragsreihegrün.