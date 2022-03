Aus Anlass des russischen Angriffs auf die Ukraine bietet das Generallandesarchiv in Karlsruhe am kommenden Mittwoch, 16. März, 18 Uhr, einen aktuellen Vortragsabend an. Referent ist Prof. Klaus Gestwa, Direktor des Instituts für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Universität Tübingen. Gestwa gilt als ausgewiesener Kenner Russlands und der Ukraine. Der Vortrag findet im Generallandesarchiv, Nördliche Hildapromenade 3, statt. Anmeldung ist nur noch heute unter Telefon 0721 9262206 oder per E-Mai unter glakarlsruhe@la-bwde möglich.