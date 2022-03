Die Stadtbücherei Wörth bietet in diesem Frühjahr vier öffentliche Veranstaltungen an. Am Donnerstag, 17. März, findet um 19 Uhr in der Festhalle ein Vortrag zum Thema „Klimaschutz - Gesetze und Gerichte als Game-Changer“ an. Referent ist Dr. Ulrich Maidowski, Richter am Bundesverfassungsgericht. Er wird zu Vorschriften zum Klimawandel im Völkerrecht, im europäischen Recht und im deutschen Recht sprechen.

Am Montag, 28. März, 19 Uhr findet ein Vortrag mit der Biologin Christiane Hilsendegen zum Thema „Naturoase Vorgarten“ in der Festhalle statt. – Am Mittwoch, 6. April, 19 Uhr gibt es in der Stadtbücherei „Literatur am Abend“. Dabei stellt das Team der Stadtbücherei interessante und lesenswerte Neuerscheinungen des Jahres vor.

Am Mittwoch, 11. Mai, 19 Uhr findet eine Autorenlesung in der Festhalle mit der Wander-Reporterin Daniela Trauthwein statt. Unter dem Titel „Wanderungen für die Seele“ erzählt sie von ihren Wohlfühltouren durch die Pfalz. Der Eintritt für diesen Abend (inkl. Häppchen) kostet acht Euro.

Info

Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter 07271 131 140 oder stadtbuecherei@woerth.de.