Am Mittwoch, 9. März, 14.30 bis 16.30 Uhr, veranstaltet die up PAMINA vhs in Wissembourg einen Vortrag in deutscher Sprache über die Befestigungslinien der Lauter. Der Historiker Rolf Übel spricht über das Grenzgebiet zwischen Elsass und Pfalz, das mit Festungen und befestigten Linien zahlreiche wichtige militärische Anlagen besaß. Von den Linien der Queich ist heute kaum noch etwas zu sehen, während die Lauterlinien unter Denkmalschutz stehen. Bau und Funktion dieser befestigten Linien werden erklärt und in ihren historisch-militärischen Zusammenhang gestellt. Kosten: 15 Euro. Infos unter www.up-pamina-vhs.org