Alt werden in den eigenen vier Wänden, das wünschen sich die meisten Menschen. Spätestens aber, wenn es mit dem Treppensteigen nicht mehr so klappt oder der Badewannenrand zum unüberwindbaren Hindernis wird, sind bauliche Veränderungen oder technische Hilfsmittel nötig, um ein selbstständiges Leben weiterhin zu gewährleisten.

In ihrem Vortrag „In Zukunft barrierefrei - Basiswissen barrierefreie und altersgerechte Wohnumgebung“ am Mittwoch, 12. Juni, informiert Nicole Siepe, Architektin und Beraterin der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen, welche Maßnahmen nötig sind, damit ältere Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Sie zeigt Maßnahmen und Beispiele auf, wie der Alltag leichter zu bewältigen ist und informiert über aktuelle Fördermöglichkeiten.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von Pflegestützpunkt der Verbandsgemeinden Rülzheim und Bellheim in Kooperation mit der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen, dem Inklusionsbeauftragten der VG Rülzheim und Beigeordneten der Ortsgemeinde Rülzheim, Fritz Knutas, sowie dem Familienbüro Rülzheim angeboten.

Info

Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr, Katholisches Pfarrzentrum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis Montag, 10. Juni, unter Telefon: 07272 750342 oder per Mail an stephanie.geiger@pfegestuetzpunkte-rlp.de.