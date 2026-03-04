Zu einem Multivisionsvortrag mit der Bergsteigerin Jacqueline Fritz lädt der Kulturverein Bellheim für Freitag, 13. März, 19 Uhr, ins Alte Sägewerk Mittelmühle ein. Thema ist die in den Dolomiten gelegene Palagruppe. Laut Kulturverein erlitt Jacqueline Fritz nach einer sportlichen Kindheit mit Reiten, Luftgewehrschießen und Ballett 2000 einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk. Nach zahlreichen Operationen musste ihr acht Jahre später im Alter von 23 Jahren das rechte Bein amputiert werden. Bei einer Reha in Bayern entdeckte die Südpfälzerin ihre Leidenschaft für die Berge. 2016 startete Fritz eine große Tour durch die Alpen, von Garmisch-Patenkirchen bis nach Meran in Südtirol. Seit 2017 ist sie Teil des deutschen Paraclimbing-Nationalteams, Ausbildungen zur Bergwanderführerin und Klettertrainerin folgten. Fritz führt Wanderungen im Mittel- und Hochgebirge für Menschen mit und ohne Behinderung.

Termin

Multivisionsvortrag mit Bergsteigerin Jacqueline Fritz, Altes Sägewerk Mittelmühle, Mittelmühlstraße 7a, in Bellheim,

Freitag, 13. März, 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf beim Fotostudio Malthaner und bei A&T Computer in Bellheim erhältlich.