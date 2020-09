Weil der gesamte Vorstand zu einer weiteren zweijährigen Zusammenarbeit bereit war und seine Mitglieder jeweils einstimmig gewählt wurden, war in der Mitgliederversammlung des MGV Lyra-Liederkranz reichlich Gelegenheit, über die Zukunft des Vereins und Chors zu diskutieren.

Über das Lob von Teilnehmern und Gästen bei der für das ausgefallene Singsommerfest neu konzipierten Veranstaltung „Bei Bacchus zu Gast“ in der Festhalle habe er sich sehr gefreut, sagte der Vorsitzende Jochen Geißer in seinem Jahresbericht. Er hoffe auf eine Wiederholung nach der Corona-Zeit. Sein Ziel sei es, den Verein mit einem Fest ins Jubiläumsjahr 2023 – „125 Jahre Lyra-Liederkranz“ – zu führen. Abschließend dankte Geißer „unserem guten und engagierten Chorleiter Peter Bollheimer“ und Vizedirigent Hendrik Becker.

Zu Beginn ehrte Geißer verdiente und langjährige Sänger und Mitglieder: Alois Sitter für 70 Jahre Singen im Chor, Hans-Joachim Baldauf, Heiko Flick und Reinhold Vogel für 40 Jahre Singen sowie Elmar Fliehmann für 25 Jahre. Wegen ihrer besonderen Verdienste wurden Baldauf, Flick und Vogel zu Ehrenmitgliedern ernannt. Urkunden und Ehrennadeln erhielten zudem Franz Pfirrmann für 70 Jahre Mitgliedschaft, Gerhard Klöffer und Peter Stöffler für 60, Rolf Pfirrmann für 50, Alois Graf und Michael Psiorczyk für 40 und Eric Zander für 25.

Das Fazit der Diskussion über die nahe Zukunft: Die Sänger wollen so bald wie möglich – auch unter Corona-Bedingungen – zur Probe kommen und „die gute Stimmung im Chor für einen Neuanfang in dieser schwierigen Zeit nutzen“, so Wahlleiter Bruno Stöffler.

Vorstandswahlen

Vorsitzender: Jochen Geißer. Stellvertreter (Mitglieder): Ralf Landkammer. Stellvertreter (Finanzen): Manfred Becker. Noten- und Inventarwart: Klaus Fried. Beisitzer: Karlheinz Daudert, Heiko Flick, Klaus Ritter und Dieter Wiebelt., Kassenprüfer: Hans-Joachim Baldauf und Ludwig Stöffler.