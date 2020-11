RÜLZHEIM. Bei der Mitgliederversammlung der Stiftung für Ökologie und Demokratie in Rülzheim wurde der bisherige Vorsitzende Hans-Joachim Ritter (Rülzheim) in seinem Amt erneut bestätigt. Ritter berichtete über viele Aktivitäten, vor allem im Jahr 2019. In diesem Jahr fanden lediglich zu Beginn des Jahres die Amtsübergabe der „Ökologia“– Botschafterin der Ökologie-, die Energie- und Baumesse Speyer „mein Zuhause“ und das Netzwerktreffen der EnergieAgentur Speyer-Neustadt/Südpfalz (EA) in Jockgrim statt. Sämtliche Tagungen, Bildungsreisen und eine Preisverleihung mussten coronabedingt abgesagt werden.

Neuwahlen

Vorsitzender: Hans-Joachim Ritter (Rülzheim); stellvertretende Vorsitzende: Fabienne Körner (Dudenhofen); Schatzmeister: Ulrich Brehme (Osnabrück); Kassenprüfer: Axel Gebhardt (Osterburken) und Anton Steber (Speyer).