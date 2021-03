Dass eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungs- oder eine Patientenverfügung wichtig sind, ist bekannt. Auch, weil das Vorhandensein dieser Dokumente Angehörigen hilft, im Sinne der Betroffenen zu handeln und zu entscheiden. Doch es gibt Unterschiede. In einer Online-Informationsveranstaltung, in Kooperation vom Seniorenbüro der Stadt und dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM), informieren die Veranstalter allgemein zum Thema und erläutern die Unterschiede einzelner Vollmachten. Wie formuliere ich richtig und rechtssicher? Worauf muss ich besonders achten? Für die Beantwortung solcher und anderer Fragen wird ausreichend Zeit sein. Am Seminar kann nach vorheriger Anmeldung jeder teilnehmen, der über einen Computer, ein Tablet, Smartphone oder Telefon verfügt. Die Veranstalter versichern, dass sie bei der Einwahl unterstützen wollen und die Veranstaltung erst beginnt, „wenn alle angemeldeten Teilnehmer dabei sind“.

Info



Online-Infoveranstaltung Dienstag, 13. April, 9.30 bis 11 Uhr. Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 9. April. Anmeldungen bei Silke Lack, 07274 960-248, E-Mail: Silke.Lack@germersheim.eu, oder Margareta Klein, 07274 707821, E-Mail: margareta.klein@skfm.de.