Der Stadtrat und Ortsvereinsvorsitzende Metin Istanbullu tritt aus Fraktion und Partei aus. Als Grund nennt er das Agieren vor allem eines Parteigenossen. In der Kommunalpolitik will Istanbullu weiter aktiv bleiben.

Die letzte Vorstandssitzung war für den Vorsitzenden der Wörther SPD die allerletzte: „Ich habe mein Amt als Vorsitzender abgegeben und gleichzeitg mein Parteibuch auf den Tisch gelegt“, sagt Metin Istanbullu. Aktueller Anlass war die Diskussion um die neuen Pläne im Baugebiet „Abtswald C“. Dort will die Stadt, dass auf einem Geländestreifen Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Weil dort ursprünglich Reihenhäuser geplant waren, protestieren dagegen die Anwohner vor allem aus den direkt angrenzenden Einfamilienhäusern.

Mitte Dezember hatte Istanbullu im Wörther Stadtrat mit der CDU für eine Verschiebung der Entscheidung gestimmt. Damit hat er eine andere Position als seine Fraktionskollegen bezogen, die der Vorlage von Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) respektive der Stadtverwaltung zustimmten. Wobei er in der Sache den Bau der Mehrfamilienhäuser für richtig hält.

„Ich wollte nur Verschiebung der Entscheidung“

„Ich habe keine Zweifel an der Empfehlung meines Fraktionskollegen Jürgen Nelson“, betont Istanbullu. Nelson ist Bauingenieur und Architekt und hat beruflich mit Städtebau zu tun. „Ich wollte aber Zeit, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen, um ihre Zweifel zu zerstreuen, um die Menschen einfach mitzunehmen,“ sagt Istanbullu. Wenn die Entscheidung – die er für richtig hält – um fünf, sechs Wochen verschoben worden wäre, hätte das keinem geschadet, auch den Investoren nicht.

Einige Wochen nach der Stadtratssitzung war sein Abstimmungsverhalten Thema einer Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins, sagt Istanbullu. Der Termin sei auf Betreiben von Nitsche und dessen Frau, der Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche angesetzt worden – obwohl die Beteiligten wussten, dass er in einem länger geplanten Urlaub weilte, ist sich Istanbullu sicher und sagt: „Das war für mich ein Schlag unter die Gürtellinie.“

„Pappnasen“: Schon länger schwelender Konflikt

Für Istanbullu wurde damit ein schon länger schwelender Konflikt offen ausgetragen. Er wirft Nitsche vor, dass er die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die Ortsbeiräte und Stadträte, zu spät informiert und oft vor vollendete Tatsachen stellt. Dabei pflege Nitsche im Umgang einen sehr konfrontativen Stil.

Diesen Vorwurf erhebt Istanbullu nicht zum ersten Mal. Im vergangenen Jahr verfassten einige Sozialdemokraten im Kreis – darunter Istanbullu – vor der Landtagswahl einen offenen Brief, der sich kritisch mit der SPD-Schulpolitik auseinandersetzte. Nitsche bezeichnete die Kritiker daraufhin als „Pappnasen“, die Initiatorin des Briefes, Claudia Neff-Butz, trat danach aus der SPD-Kreistagsfraktion aus, deren Vorsitzender Nitsche ist. Istanbullu warf Nitsche damals vor, sein Respekt vor der Meinungsfreiheit sei nicht sehr ausgeprägt, in politischen Diskussion unterschreite er nicht zum ersten Mal ein „gewisses Niveau“.

„Ärger mit Nitsche von Anfang an“

„Es gab Ärger mit Nitsche von Anfang an“, sagt Istanbullu mittlerweile, und bescheinigt ihm „Realitätsverlust“. „Aus falsch verstandener Loyalität habe ich vielem zugestimmt“, so Istanbullu weiter. Damit sei nun Schluss: „Die Partei darf keine Nitsche-GmbH werden.“ Der Austritt sei ihm schwer gefallen, er sei „Sozialdemokrat durch und durch, auch wenn ich zwischendurch bei einer anderen sympathischen Partei, den Grünen war“. „Mein Mandat werde ich behalten und eine Möglichkeit suchen, weiter Kommunalpolitik zu machen“, sagt er auch mit Blick auf die Kommunalwahlen in zwei Jahren: „Ich mache das sehr gerne.“

Mit dem Austritt von Istanbullu verliert die SPD ihre Mehrheit im Wörther Stadtrat. SPD und Grüne liegen nur gleichauf mit den anderen Fraktionen, nur die Stimme von Bürgermeister Nitsche sichert ihr einen Vorsprung. „Ich bedaure diesen Schritt, als Fraktionsvorsitzender habe ich signalisiert, dass wir weiter für eine Zusammenarbeit zur Verfügung stehen wie mit allen anderen Fraktionen und Stadträten“, sagt Mario Daum, SPD-Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionssprecher im Stadtrat.

„Es gibt keinen Fraktionszwang“

Istanbullu habe noch im Bauausschuss in Sachen Abtswald C für die Entscheidung gestimmt, die er später im Stadtrat verschieben wollte, so Daum: „Es gibt keinen Fraktionszwang. Wenn jemand anders abstimmen möchte, soll er es aber bitte vorher sagen.“ Von Istanbullu habe es aber keine Hinweise gegeben. Dass der Rücktritt des Vorsitzendes den Ortsverein Wörth ins Trudeln bringt, erwartet Daum nicht: Neuwahlen hätten eh bald angestanden, der komplette Vorstand wollte sich wieder zur Verfügung stellen.

Der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) will die Entscheidung Istanbullus nicht kommentieren.