Es ist der größte Ausbruch der „hochpathogenen aviären Influenza“, auch bekannt als Vogelgrippe, in einem Zootierbestand. Auch in den kommenden Wochen müssen die Vögel im Zoo Karlsruhe mit sehr hohen Biosicherheitsmaßnahmen versorgt werden. Doch langsam gibt es auch positive Meldungen.

Insgesamt 90 Vögel der rund 700 Vögel im Zoo positiv getestet. Jetzt haben laut einer Mitteilung des Zoos von Donnerstag nur noch 14 Tiere einen positiven Befund. 27 Tiere starben, aber bei den restlichen haben sich laut Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt keine Krankheitssymptome entwickelt.

Für den Zoo Karlsruhe konnte eine Ausnahmeregelung erwirkt werden, dass nicht nur negativ getestete Kontakttiere am Leben bleiben konnten, sondern sogar mit dem Virus infizierte Vögel teilweise gerettet werden konnten. Diese Erfahrungen könnten auch für andere Ausbrüche verwendet werden.

Der Vogelbestand war direkt nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in 25 epidemiologische Einheiten aufgeteilt und wöchentlich getestet worden. Das Virus konnte bislang so auf lediglich zwei Einheiten begrenzt werden. Nach der jüngsten Beprobungsrunde der Tiere gab es nun erstmals Tiere, die zuvor mehrmals positiv getestet wurden und jetzt negativ sind. Auch bei den stark betroffenen Pelikanen sind drei der sechs überlebenden Tiere mittlerweile virusfrei. Bisher 14 Pelikane sind an der Vogelgrippe im Zoo gestorben.

Im Moment sei bei 23 Vögeln der Status noch als fraglich, diese könnten aber bei der nächsten Testrunde als negativ gelten. Es könne aber laut Zootierarzt Dr. Marco Roller noch mehrere Wochen dauern, bis es keinen positiven Befund mehr im Zoobestand gäbe. Doch auch dann müsse man noch 42 Tage lang alle Biosicherheitsmaßnahmen bei den Vögeln aufrecht erhalten, das bedeutet Schutzanzug, Brille, Maske, Handschuhe und Überschuhe müssen vor dem Betreten der Anlage angezogen werden.

Um eine Verschleppung der Krankheit in andere Bereiche des Zoos aber auch in Wirtschaftgelügelbestände und private Geflügelhaltungen zu verhindern, müsse der Zoologische Garten aber vorerst geschlossen bleiben. Wann wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest.