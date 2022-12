Weihnachtsmärkte locken nicht nur Besucher an, die ein besinnliches Ambiente suchen, sondern auch Langfinger. Durch ihre Präsenz will die Polizei für Sicherheit sorgen. Damit der Besuch des Weihnachtsmarktes ein unbeschwertes Erlebnis bleibt, empfiehlt es sich, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Gerade wenn das Gedränge zwischen den Verkaufsständen groß ist, sind auch Taschendiebe selten weit, um in einem unachtsamen Moment Brieftaschen, Handys oder andere Wertgegenstände zu stehlen. Dabei nutzen sie einfache Techniken, um nicht aufzufallen. Sie schauen meist leicht nach unten oder vor und zurück, den Augenkontakt mit ihren potenziellen Opfern meidend, die sie zuvor genau beobachten. Um ihre Hand beim Stehlen zu verstecken, verdecken sie diese oft, mit einem Mantel zum Beispiel. Dann suchen sie die körperliche Nähe zu ihren Opfern, rempeln diese an, verwickeln sie in Gespräche oder bieten ihre Hilfe an. Auch durch ein kleines Missgeschick, bei dem die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihrem arglosen Gegenüber näher, das sie versuchen abzulenken. Die Diebe arbeiten dabei oft in Gruppen: Einer lenkt das Opfer ab, ein anderer stiehlt die Beute, um sie an einen Dritten weiterzureichen.

Geldbeutel sollten nicht in die offene Jackentasche oder hintere Hosentasche gesteckt werden, rät die Polizei. Tasche oder Jacke sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, Hand- oder Umhängetasche immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen. Misstrauisch sollte werden, wer plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen wird. Bargeld sollte man nur so viel mitnehmen, wie benötigt wird. In kurzen Zeitabständen sollte kontrolliert werden, ob noch alle Wertgegenstände vorhanden sind. Sollte es zum Diebstahl gekommen sein, gelte es „immer und schnellstmöglich die Polizei hinzuzuziehen“, empfiehlt diese. Entwendete Giro- oder Kreditkarten sollen unter der zentralen Notrufnummer 116 116 sofort gesperrt werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte „Schlauer gegen Klauer“ mit allen wichtigen Telefon- und Sperrnummern von Debit- und Kreditkarten. Die Klappkarte ist kostenlos bei jeder Beratungsstelle der Polizei erhältlich oder kann im Internet unter http://s.rlp.de/SSl heruntergeladen werden.

Nach dem Genuss von Glühwein oder anderen alkoholischen Getränken, sollte man aus Rücksicht auf den Führerschein und seine Mitmenschen, das Auto stehen lassen. Foto: dpa

Im Hinblick auf den Genuss alkoholischer Getränke auf dem Weihnachtsmarkt, Glühwein und/oder Hochprozentiges zum Beispiel rät die Polizei dazu, das Auto, Fahrrad oder den E-Scooter stehen zu lassen. Denn bereits ab 0,3 Promille macht sich jeder im Falle eines Unfalls strafbar, wenn Alkohol die Ursache war. Alternativ sollte für die Heimfahrt ein Taxi, Bus oder Bahn benutzt werden.