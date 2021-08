„Blind vor Liebe“, das sind derzeit die Rehböcke. Bis über beide Ohren voller Hormone suchen sie nach einer paarungswilligen Ricke. Beherrscht von der Aussicht auf die Paarung vergessen sie bei ihrer Jagd auf das weibliche Geschlecht oftmals den Straßenverkehr. Das ist gefährlich. Vom merkwürdigen Verhalten geschlechtsreifer Rehböcke.

Wenn das mit der Liebe immer so einfach wäre. Die Damen zieren sich nämlich etwas. Und sie müssen erst einmal durch Wald und Flur gescheucht werden. Bei diesem Liebesspiel wird nicht auf Straßen und Verkehr geachtet. Von Ende Juli bis Mitte August ist deshalb auf Straßen im Wald oder am Waldrand besondere Vorsicht geboten.

Viele verliebte Rehe sind also unterwegs. Ende Juli legen die Rehfrauen ein spezielles Parfum auf: Es sind Pheromone, Duftstoffe, die Paarungsbereitschaft signalisieren. Die Rehböcke finden das unwiderstehlich und stiefeln los, immer der Nase nach, um eine Partnerin zu finden. Die Ricken helfen ihnen und ihrer Nase ein bisschen nach, indem sie fiepende Töne von sich geben. Diese Töne stoßen auch Jäger aus – wenn auch aus anderen Gründen. Die Töne machen Jäger durch Blasen auf einem Laubblatt, um Böcke anzulocken. Die Brunftzeit der Rehe nennen sie deshalb „Blatt-Zeit“.

Nicht ohne Vorspiel

Streift nun ein Rehbock so durch den Wald – auf der Suche nach seiner Traum-Ricke –, trifft er schon mal andere Böcke. Dann bricht das männliche Konkurrenzdenken durch, hier allerdings nicht mit dem Vergleich von frisierten Autos, Smartphones, Tätowierungen oder Muskelpaketen. Posiert wird trotzdem, eventuell kommt es zu Rangeleien. Der stärkere Bock versucht, den schwächeren zu vertreiben.

Findet ein Rehbock eine Ricke und hat mögliche Rivalen ausgeschaltet, darf er aber immer noch nicht so richtig nah an sie heran. Die Dame verlangt ein ausführliches Vorspiel. Sie rennt vor dem Bock davon und gibt fiepsende Laute von sich, die auf Deutsch so viel wie „fang mich doch“ bedeuten. Der Bock rennt kräftig schnaubend hinterher. Das Keuchen im Walde kann man durchaus hören. Also nicht wundern. Das Treiben ist eine Art Hochzeitsreise im Dauerlauf. Die Anstrengung hat, biologisch betrachtet, den Zweck, bei der Ricke einen Eisprung auszulösen.

In dieser Zeit sind die sprichwörtlich scheuen Rehe auch tagsüber unterwegs. Deshalb sollten sich Teilnehmer am Straßenverkehr vor Rehen auf der Suche nach Liebe und mit dem Drang nach Fortpflanzung hüten. Es kann sein, dass die Tiere plötzlich aus dem Wald auf die Straße rennen. Laut dem Landesjagdverband Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Wildunfälle im Bundesland registriert worden. Rund 10.000 Rehe haben 2019/2020 auf Straßen ihr Leben verloren – keine andere Wildart kommt so oft unter die Räder, teilt der Verband mit.

Besonders gefährliche Stellen im Landkreis Germersheim gibt es sowohl im südlichen Landkreis als auch im nördlichen. Gerade im südlichen Teil des Kreises – mit rund 125 Kilometer Bienwald – kommt es sehr häufig zu Wildunfällen. Besonders auf der L 540 von der französischen Grenze nach Hagenbach oder der L 549 zwischen Kandel und Neupotz sowie der Bienwald- B-9 kracht es besonders häufig. Doch auch die B 9 zwischen dem Autobahnkreuz Wörth und Neupotz wird häufig gequert – was zu Wildunfällen führt.

Wildunfälle fast verdoppelt

Aber auch im nördlichen Teil des Kreises scheinen liebestolle Wildtiere die Gunst der Stunde zu nutzen. Denn in den zurückliegenden Wochen seit 1. Juli registrierte die Polizei ihrem Sprecher Dennis Dobberstein zufolge 40 Wildunfälle. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Zahl fast verdoppelt. Damals seien es 22 Wildunfälle gewesen. Neben der B 9 von Germersheim Süd bis Nord sind die Landesstraßen 538 (Bellheim-Westheim), 539 (Ölstraße) und 540 (Bellheim-Zeiskam) auffällig, da hier vermehrt Wildtiere kreuzen. Auch auf der K 8 zwischen Hördt und Bellheim habe es gekracht.

Ist es zu einer Kollision mit einem Reh gekommen, sollten Autofahrer unbedingt die Polizei anrufen und die Unfallstelle mit einem Warndreieck absichern. Die Polizisten informieren die zuständigen Jagdpächter, von denen in der Regel laut Dobberstein immer jemand erreichbar ist. Die Wildunfallbescheinigung der Polizei werde für die Versicherung benötigt. Meist werden Haarbüschel entdeckt, wenn das Tier wegläuft. Die Jäger werden dann das wahrscheinlich verletzte Wild suchen und töten. Im Notfall übernehme das auch mal die Polizei, so Dobberstein.

Wenn Rehe oder anderes Wild die Straße kreuzen, sollten Autofahrer nicht mit dem Fernlicht auf- und abblenden, sondern eher hupen. Lasse sich ein Unfall nicht vermeiden, sollte besser draufgehalten werden. „Gerade kürzlich hatten wir einen schweren Unfall, bei dem sich ein junger Mann mehrfach überschlagen hatte, weil er ausweichen wollte“, sagt Dobberstein. Das könne auch zu Problemen bei der Versicherung führen, wenn der entstandene Schaden sehr hoch ist.

Die Brunftzeit der Rehe hat gerade begonnen und dauert noch bis Mitte August. Dann enden allmählich das Jagdfieber und das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Rehböcke.