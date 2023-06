Gewinnversprechen, eine neue WhatsApp-Nummer mit der Bitte um Geldüberweisung – Betrüger sind auf vielen Wegen unterwegs, um Menschen um ihren Lohn oder ihr Erspartes zu bringen. Gerade ist eine Mail in Umlauf, die im „Betreff“ etwas stehen hat wie „Arbeit von zu Hause aus, Unternehmensvertreter benötigt“. Angeblich suche ein Unternehmen aus Australien nach Vertretern in Europa, die dem Unternehmen helfen würden, „Geld von unseren in Europa ansässigen Kunden zu erhalten“. 10 Prozent aller Gelder, die für das australische Unternehmen eingesammelt würden, blieben beim Vertreter, der sein Konto zur Verfügung stellt. Das Bundeskriminalamt warnt davor, dass Privatpersonen ihre Konten für solche Dinge zur Verfügung stellen. Meist stamme das Geld aus Betrugsfällen, beispielsweise wenn Dinge zu äußerst günstigen Preisen im Internet angeboten werden, eine Vorauskasse fällig wird, aber das Produkt nie geliefert wird. Wenn das Geld dann über das Privatkonto ins Ausland überwiesen wird, mache sich der Kontoinhaber strafbar. Hilfe bietet jede Polizeidienststelle: Polizei Wörth unter 07271 92210, Polizei Germersheim, 07274 9580.