Man sollte darüber nachdenken, ob man dem Kreis nicht den Bellheimer Schwimmpark abgeben sollte. Das schlug Zeiskams Ex-Ortsbürgermeister und früher langjähriges Kreistagsmitglied, Roland Humbert, bei der Jahreshauptversammlung der FWG am Mittwoch in Bellheim vor. Vor Jahren habe die Ortsgemeinde Bellheim das Freibad an die Verbandsgemeinde übertragen. Etwa alle zehn Jahre stünden millionenschwere Sanierungen an – die jüngste steht vor dem Abschluss –, die nun von allen vier Ortsgemeinden über die Umlage mitfinanziert würden. Mittlerweile sei der Schwimmpark das einzige Freibad im nördlichen Landkreis. Das „Moby Dick“ in Rülzheim sei vor Jahren geschlossen worden und wie es mit dem „La Ola“ in Landau weitergehe, sei auch noch nicht klar. Zwar gebe es ringsum Badeseen, nicht zuletzt den in Rülzheim, aber das sei auch nicht ohne. Folglich wachse das Einzugsgebiet des Bellheimer Bads und seine Bedeutung als Freizeiteinrichtung für den Kreis, sagte Humbert.