Die Verbandsgemeinde Bellheim hat gewählt. Was hat sich nun gegenüber dem Landtagswahlergebnis von 2021 verändert, was nicht? Eine Analyse.

In der Verbandsgemeinde (VG) Bellheim standen die politischen Zeichen nach der Landtagswahl 2021 noch auf Rot. Da lag die SPD verbandsgemeindeweit mit 29,7 Prozent der Zweitstimmen noch auf Platz Eins. Doch während die Genossen vier Prozentpunkte verloren, am vergangenen Wahlsonntag bei 25,7 Prozent landeten, legte die CDU in der VG um 3,2 Prozentpunkte auf 29,0 Prozent zu. Dabei verfehlte die SPD das Landesergebnis von 25,9 Prozent weniger deutlich als die CDU, die landesweit 31,0 Prozent erreichte. Über einen deutlichen Zuwachs in der VG durfte sich die AfD freuen, die mit 25,8 Prozent zweitstärkste Kraft wurde und damit deutlich über dem Landesergebnis von 19,5 Prozent liegt; vor fünf Jahren lag sie in der VG mit 14,6 Prozent noch auf Rang drei.

Wahlkampflokomotive fehlt

Ganz knapp unter dem Zweitstimmen-Landesergebnis von 4,2 Prozent lagen die Freien Wähler mit 4,1 Prozent in der VG. Es zeigte sich wieder einmal, dass sie in der FWG-regierten VG nicht davon profitieren können, dass drei der vier Ortsgemeinden, Bellheim, Ottersheim und Zeiskam, FWG-regiert sind, während Knittelsheim ein CDU-Ortsbürgermeister vorsteht. Mit 2,1 Prozent erzielte die FDP in der VG dasselbe Ergebnis wie auf Landesebene. Ein ganz anderes Bild 2021 als die FDP in der VG 9,8 Prozent erzielte und 5,5 Prozent im Land. Der deutliche Einbruch verwundert nicht, wenn man berücksichtigt, dass die aus Bellheim stammende Wahlkampf-Lokomotive Andy Becht, Wirtschaftsstaatssekretär der Ampelregierung in Mainz, nach dem Führungsstreit in der Landes-FDP im vergangenen Jahr seinen Rückzug erklärt hatte, nicht mehr kandidierte. Verloren haben auch die Grünen, die mit 5,2 Prozent (2021: 7,1 Prozent) unter dem Landesergebnis von 7,9 Prozent (9,3 Prozent) liegen.

Ausschlaggebend für die parteipolitische Verschiebung in der VG war das Ergebnis in der einwohnerreichsten Gemeinde Bellheim. Hier erreichte die CDU nun 28,6 Prozent, nach 25,2 Prozent im Jahr 2021, während die SPD von 30,0 auf 24,6 Prozent abrutschte. Zeiskam blieb zwar mehrheitlich rot, allerdings musste die SPD hier Federn lassen: Nach 33,6 Prozent 2021 errang sie jetzt nur noch 28,9 Prozent der Stimmen, was dennoch über dem Landesergebnis liegt. Weiterhin fest in schwarzer Hand sind Knittelsheim und Ottersheim. Mit nur einem Unterschied: Während im Kätzeldorf die CDU leicht verlor, 31,3 Prozent erreichte, legte sie im Bärendorf um über sechs Punkte auf 33,3 Prozent zu.

Wahlbeteiligung steigt

Überall zugelegt hat in der VG die Wahlbeteiligung: Sie stieg auf 73,1 Prozent (67,2 Prozent). Anteilsmäßig am meisten Wähler strömten in Ottersheim (82,9 Prozent) und Knittelsheim (74,0 Prozent) zur Urne.

Eine Bank war die VG auch für den Direktkandidaten der CDU, Bellheims ehemaligen Ortsbürgermeister Tobias Baumgärtner. Der gewann, anders als noch vor fünf Jahren, den Wahlbezirk 51 mit 28,6 Prozent knapp vor seinem Herausforderer Markus Kropfreiter (SPD), der auf 27,3 Prozent kam und Albert Breininger (AfD) mit 25,2 Prozent. Deutlich größer war der Abstand zwischen den beiden Führenden in der VG Bellheim, wo Baumgärtner in allen vier Ortsgemeinden siegte und 34,2 Prozent erreichte, während Kropfreiter 23,0 Prozent erreichte und damit noch hinter Breininger landete, der 24,7 Prozent der Erststimmen errang. Auf Rang vier landete mit 6,2 Prozent die Direktkandidatin der Freien Wähler, Anette Kloos. Wenig verwunderlich, dass die Kreis-Beigeordnete aus Lustadt mit 10,9 Prozent in Zeiskam ihr mit Abstand bestes Ergebnis innerhalb der VG erzielte. Pflegen doch beide Dörfer seit langem enge nachbarschaftliche Kontakte.

Zum Wahlkreis 51 gehören die Stadt Germersheim sowie die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Offenbach.