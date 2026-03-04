Lea Golik vom Goethe-Gymnasium Germersheim ist die diesjährige Siegerin des Regionalentscheids beim Vorlesewettbewerb im Kreis Germersheim. Traditionsgemäß fand er in der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth statt. Sechs Mädchen und vier Jungen traten als Schulsieger zum Regionalentscheid an. Laut Jury war es einmal mehr eine knappe Entscheidung, bei der sie sich am Ende für Lea Golik entschied. In der Jury saßen der ehemalige Schulleiter Karlheinz König, die ehemalige Lehrerin Susanne Nachbar-Geiger, Astrid Peketitsch (Grundschule Dorschberg) und Andrea Huber von der IGS. Sie hatte mit Kollegin Lina Frei-Schofield den Wettbewerb organisiert und durchgeführt. In der ersten Runde lasen die zehn Schüler aus einem selbst ausgewählten Buch etwa fünf Minuten vor, nachdem sie den Inhalt kurz beschrieben hatten. In der zweiten Runde mussten sie einen unbekannten Text aus dem neu erschienenen Buch „Jakob und Jelena“ von Tamara Bachvorlesen.