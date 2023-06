Eine 80-jährige Autofahrerin war am Mittwochmittag in der Josef-Probst-Straße unterwegs. Am Kreisverkehr missachtete laut Polizei ein bislang unbekannter Autofahrer ihre Vorfahrt, weshalb sie stark bremsen musste und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kollidierte mit einer Straßenlaterne und wurde schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der andere Autofahrer sei unerlaubt vom Unfallort geflüchtet. Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 in Verbindung zu setzen.