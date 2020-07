Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Unfall am Donnerstag in Karlsruhe. An der Kreuzung Sinnerstraße/Gerberstraße missachtete ein 54-jähriger Fiat-Fahrer die Vorfahrt eine von rechts kommenden 45-jährigen Skoda-Fahrers, so dass es zu einer Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Fiat, prallte gegen eine Grundstücksabgrenzung und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.