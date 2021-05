Gleich drei beschädigte Fahrzeuge, aber glücklicherweise keine Verletzten, gab es bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Karlsruher Oststadt. Grund wahr wohl die Vorfahrtsverletzung eines 28-jährigen Volkswagenfahrers. Dieser befuhr gegen 18.45 Uhr die Ernststraße in Richtung Hirtenweg, als er an der Kreuzung Huttenstraße mit dem Fahrzeug eines von rechts kommenden 25-Jährigen kollidierte. Der Zusammenprall war dabei so heftig, dass das Fahrzeug des 25-Jährigen über den Gehweg hinweg auf einen in der Huttenstraße geparkten BMW geschleudert wurde. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 20.000 Euro.