Die Stadt und der Landkreis Karlsruhe sowie der Landkreis Germersheim sind im Bereich Katastrophenschutz eng verbunden. Bereits seit 1983 gibt es die sogenannte „Rheinübergreifend Zusammenarbeit“. Am Samstag von 10 bis 16 Uhr sind Besucher eingeladen beim Kreisfeuerwehrtag dabei zu sein und verschiednen Übungen der Wehren beizuwohnen. Am Rhein, unweit der Rheinhäuser Fähranleger „Neptun“ in Oberhausen-Rheinhausen Aktionen wie Wasserrettung und Sicherung zu sehen sein.