Verbandsbürgermeister Volker Poß und der Erste Beigeordnete der Stadt Kandel, Michael Gaudier, appellieren erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Mit dem niederschwelligen Angebot der beiden Ärzte Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth) bestehe jetzt noch einmal die Gelegenheit, sich die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung mit den Mitteln von Biontech oder Moderna geben zu lassen. Damit schütze man sich auch vor der Omikron-Variante des Coronavirus’, heißt es in einer Veröffentlichung der beiden Kommunalpolitiker. Das Team um die beiden Mediziner und deren freiwilligen Helfer habe seit Jahresbeginn bereits rund 1100 Impfungen durchgeführt. Die nächsten und wohl vorerst auch letzten Impftermine sind am Freitag, 28. Januar, 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, 29. Januar, 11 bis 13 Uhr, jeweils in der Stadthalle Kandel. Anmelden kann man sich im Internet unter www.terminland.eu/VG-Kandel . Gelingt dies nicht, kann man sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung unter 07275 960124 Hilfe holen (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr).