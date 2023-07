Keine Frage: Das Wörther Dorschbergzentrum hat schon bessere Zeiten erlebt. Einen der dortigen Leerstände würde die Stadt gerne anmieten. Für Büros – und für eine Eisdiele. Keine schlechte Idee. Doch von den politisch Verantwortlichen sehen das nicht alle so.

Am Ende der Einwohnerfragestunde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates meldete sich Peter Poreba zu Wort. Poreba sitzt für die SPD im Ortsbeirat Wörth, ist aber kein Mitglied des Stadtrates. „Ich möchte an dieser Stelle den Stadtratsmitgliedern sagen, wie enttäuscht wir vom Ortsbeirat sind, dass der Haupt- und Finanzausschuss einfach so die Eisdiele am Rathausplatz gekippt hat“, sagte Poreba. Im Ortsbeirat sei die Idee für eine Eisdiele mit großer Begeisterung aufgenommen worden. „Deshalb können wir diese Entscheidung nicht verstehen“, so Poreba.

Was war passiert? In seiner Sitzung Mitte Juni war der Ortsbeirat darüber informiert worden, dass die Stadtverwaltung beabsichtige, den Leerstand im Gebäude gegenüber des Rathauses anzumieten. Früher waren dort ein Finanzdienstleister und eine Eisdiele untergebracht. Es handelt sich um zwei Räume, die 67 Quadratmeter beziehungsweise 131 Quadratmeter groß sind. Seit mehr als zehn Jahren stehen die Räume leer.

Stadtverwaltung fehlen Büroflächen

Die Stadtverwaltung ist schon länger auf der Suche nach neuen Büroflächen. Das Rathaus ist voll belegt, selbst Besprechungszimmer oder das ehemalige Trauzimmer wurden schon zu Büros umfunktioniert. „Die Stadtverwaltung ist aufgrund neuer Aufgaben wie der Verwaltung der Ökumenischen Sozialstation, der Gründung der Energiegesellschaft Neue Energie Wörth sowie durch zusätzliche Aufgaben im Bereich Klimaschutz kontinuierlich gewachsen“, erläutert Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung einen Vorstoß unternommen, zwei Räume im Untergeschoss des Maximiliansauer Bürgerhauses, die Vereinen und Parteien zur Verfügung gestellt werden, zu Büros umzunutzen. Das war unter anderem am Widerstand des Ortsbeirats Maximiliansau gescheitert.

Bereits seit 2017 sucht die Stadt das Gespräch mit der Eigentümerin der beiden Ladengeschäfte am Rathausplatz 1. Wegen offener eigentumsrechtlicher Fragen war das lange schwierig. Anfang dieses Jahres konnte Nitsche mit der Eigentümerin eine Einigung über die Anmietung der Räume erzielen. Sie willigte sogar ein, dass ein Teil der Fläche von der Stadt unterverpachtet werden dürfe, etwa für eine Eisdiele. „Bei einer Unterverpachtung müsste zwar weiter Büroräume für die Verwaltung gesucht werden, aber die Belebung des Dorschbergzentrums hat Vorrang vor einer Büronutzung“, betont Nitsche.

Ausschuss vertagt Entscheidung

Die Mietkosten für die beiden Räume sollen bei 40.000 Euro pro Jahr liegen. Nitsche verweist darauf, dass mit Fördergeldern in Höhe von 15.000 Euro zu rechnen sei, unter anderem, weil dort die Mitarbeiter des Zentrumsmanagement einziehen sollen. Deren Büros werden von Berlin bezuschusst.

Dass eine Eisdiele dem Dorschbergzentrum gut zu Gesicht stehen würde, sah auch der Ortsbeirat so. Er ermächtigte einstimmig den Ortsvorsteher und den Bürgermeister einen Eisdielen-Betreiber auszuwählen, sollte es mehrere Bewerbungen geben. Dem Haupt- und Finanzausschuss empfahl er – ebenfalls einstimmig –, die Räume anzumieten.

Doch dieser Empfehlung wollte die Mehrheit der Ausschussmitglieder nicht folgen. Einige wollten zunächst einen Einblick in der Raumbelegung der Verwaltung nehmen, bevor sie der Anmietung von Räume zustimmen könnte. Es könne nicht die Aufgabe der Verwaltung sein, eine Eisdiele zu betreiben, lautete ein Kritikpunkt. Der Ausschuss vertagte seine Entscheidung auf September.

„Eisdiele wäre eine schöne Sache“

Nitsche ärgert sich über den Vorwurf eines Ausschussmitglieds, die Sitzungsunterlagen seien unzureichend gewesen: „Ich habe das Vorhaben in der Sitzung ausführlich erläutert und auch alle Nachfragen beantwortet, aber man muss den Erläuterungen auch zuhören.“

Peter Poreba war nicht der einzige Einwohner, der sich in der Stadtratssitzung zu diesem Thema zu Wort meldete. Sie könne sich noch gut an die Zeit erinnern, als der Rathausplatz ein beliebter Treffpunkt gewesen sei, sagte eine ältere Dame. „Und heute? Dort ist nichts mehr los. Der Platz bietet keinen Anziehungspunkt mehr“, kritisierte sie. Man müsse doch alles tun, um Wörth attraktiv zu machen. „Wieder eine Eisdiele an dieser Stelle zu haben wäre eine schöne Sache“, meinte die Frau.