Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gelbe Transparente oder„ Tempo 30“-Schilder an fast einem Dutzend Häusern in der Hauptstraße und einem Haus in der Wattstraße mahnen die Autofahrer, das Tempolimit einzuhalten. Offiziell gibt es für die beiden Straßen keine Geschwindigkeitsbegrenzung über die 50 Stundenkilometer innerorts hinaus. Zweimal scheiterte ein Antrag auf Tempo 30 im Gemeinderat. Doch das Thema ist noch nicht vom Tisch.

Anwohner Joachim Kuhn setzt sich seit Jahren für die Forderung nach einem „Tempo-30“ ein und schrieb unter der Rubrik „Leserärger“ an die Redaktion.