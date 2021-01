Ein Lkw-Fahrer hat mutmaßlich am Freitag gegen 15.20 Uhr ein Vordach in der Bellheimer Hauptstraße beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Lkw beim Wenden oder Abbiegen gegen das Vordach stieß, sodass zwei Glasteile herausbrachen und eine Werbebande aus Blech verbogen wurde. Der Fahrer kümmerte sich laut Polizei nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.