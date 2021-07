Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim bietet interessierten Jugendlichen beim „Job-Camp“ Information und Unterstützung an. Das Job-Camp findet in den ersten beiden Ferienwochen vom 19. bis 28. Juli, von 10 bis 13 Uhr, in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim statt. Dabei haben Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit mit Unterstützung durch das Team der Jugendberufshilfe an Bewerbungen zu arbeiten, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten oder sich über Berufe zu informieren. Für dieses Jahr stehen noch einige Ausbildungsplätze zur Verfügung. Das Job Camp kann an einem oder auch mehreren Tagen besucht werden. Am 26. und 27. Juli unterstützt Ralph Schatull außerdem in Einzelgesprächen.

Info



Voranmeldung bei Ralph Schatull, Jugendberufsagentur, Telefon 07274 53349 oder per E-Mail an r.schatull@kreis-germersheim.de