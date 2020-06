Kein Kultursommer, vermutlich kein Straßenfest, keine Kultur- und Museumsnacht und möglicherweise keine Weihnachtsmärkte in Germersheim und Sondernheim. So sieht das „Festjahr 2020“ in der Festungsstadt aus. Das sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) bei der Sitzung des Stadtrates auf Nachfrage aus dem Gremium. Das Stadtoberhaupt befürchtet, dass die Germersheimer und Besucher der Stadt auf Vieles in diesem Jahr verzichten müssen. Doch die Entwicklung gehe rasend schnell, manchmal ändere sich eine Vorgabe während eines Tages.