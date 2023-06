Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Sommerhitze sitzen Marliese und Kurt Weilbach gerne in ihrem kühlen überdachten Garten in Schwegenheim. Dort findet es das Ehepaar, das am Donnerstag, 18. August, diamantene Hochzeit feiert, sehr gemütlich.

Kurt Weilbach wurde 1941 in Schwegenheim geboren und ist auch dort aufgewachsen. Seine Frau Marliese kam 1944 auf die Welt und stammt aus Mechtersheim. Kennengelernt haben sie sich beim Schülertanzen.