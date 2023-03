Die Frage, wie die Kuba-Krise im Herbst des Jahres 1962 zwischen den USA und der Sowjetunion, bei der die Welt für kurze Zeit über dem Abgrund eines atomaren Krieges schwebte, in der Kleinstadt Germersheim wahrgenommen wurde, ist schnell beantwortet:

In einer noch weitgehend fernsehlosen Zeit vermutlich nur durch Radio- und Pressemeldungen, von nervöser Anspannung im Hauptquartier und etwaigen Überstunden in den Hallen des „US Army Government Ordnance Vehicle Park“, wie das Depot der amerikanischen Streitkräfte in Germersheim damals noch hieß, einmal abgesehen.

Und dennoch war auch hier eine eher indirekte Reaktion auf die Vorgänge in fernen Teilen der Welt festzustellen, als im Germersheimer Stadtanzeiger vom 23. November 1962 zu lesen war, dass der Bundesluftschutzverband in Räumlichkeiten in der Jakobstraße, in denen sich zuvor eine „Pfannkuch“-Filiale befunden hatte, „im Hinblick auf die Kubakrise bis auf weiteres“ eine Selbstschutz-Beratungsstelle eröffnet hatte. Diese sollte alle Bürger über Maßnahmen zum eigenen Schutz bei Krisen, Katastrophen und im Verteidigungsfall informieren und beraten.

Eine weitere lokale Neuerung, die zeigte, dass es in der Rheinstadt in jener Zeit im Quantensprung unaufhaltsam aufwärts ging, war die Einrichtung eines Taxistandes am Germersheimer Bahnhof. Für Reisende, die – vielleicht noch mit Gepäck – in Richtung Innenstadt unterwegs waren, war das eine echte Erleichterung. „Dies wird bestimmt von den zahlreichen Fremden, die unsere Stadt besuchen, begrüsst werden“, bemerkte hierzu der „Germersheimer Stadtanzeiger“ voller Optimismus.