Im Frühjahr 1966 wurde in Germersheim an allen Ecken und Enden gebaut, geplant und entrümpelt. Doch nicht alle Pläne wurden realisiert.

Weit vor dem damaligen Stadtrand im Südwesten hatten in den ersten Wochen des Jahres 1966 Bauarbeiten begonnen. Hier entstand ein Brückenbauwerk mit Zu- und Abfahrten zur heutigen Südpfalzkaserne. Es kostete 1,5 Millionen Mark. Anfang Januar waren rund 900 Rekruten in die Luftwaffenausbildungskaserne eingezogen. Nun wurde sie an die nahe Bundesstraße 9 angebunden. Im Sommer 1966 wurde die Kaserne dann offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Auch in Sachen Freizeit tat sich etwas. Das ursprüngliche Strandbad war Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Die sommerliche Badegelegenheit wurde schmerzlich vermisst. Deshalb reiften nun Überlegungen, im Bereich des Gimpelrheins bei Sondernheim ein Freibad zu schaffen. Nachdem die Firma Grieshaber ihre Kiesförderung in diesem Bereich beendet hatte, sollte noch im Lauf des Jahres 1966 eine erste Badegelegenheit hergestellt werden.

Was gebaut wurde – und was nicht

Kräne und Bauzäune ragten in diesem Jahr auch innerhalb der Stadt auf. Mitunter erschien hier alles zu knapp und zu eng bemessen. So plante man damals Neubauten für die Standortverwaltung der Bundeswehr, und zwar in der Nähe der Zubringerstraße zur künftigen Bundesstraße 35 im Bereich des Gemarkungsteiles „Wörth“. Zumindest schien dies alles auf den damals erstellten Plänen schon in greifbare Nähe gerückt. Doch letztlich mussten die Verwaltungsstellen der Bundeswehr mit den vorhandenen Militärgebäuden aus Festungszeiten vorlieb nehmen. Im Bereich der Schloßstraße waren die Arbeiten zur Schaffung einer Lehrlingsausbildungsstätte durch die BASF im Frühjahr 1966 bereits in vollem Gang.

Eine außergewöhnliche Baumaßnahme kam auf dem Gelände des damaligen Auslands- und Dolmetscherinstituts dagegen zum Abschluss: Anfang April wurde der für sieben Millionen Mark errichtete Neubau des Hörsaal- und Seminargebäudes seiner Bestimmung übergeben. Die Einrichtung war ganz auf der Höhe der Zeit. Sie verfügte über die größte in Europa eingebaute Dolmetsch-Übungsanlage der Firma Siemens.

Selbst der Friedhof wurde größer

Die Dynamik jener Zeit spiegelte sich allerdings nicht nur in den nun entstehenden Neubaugebieten sowie in zahlreichen Bau- und Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet wieder. Selbst der Friedhof konnte mit der stürmischen Aufwärtsentwicklung jener Zeit nicht mehr Schritt halten. Zu Zeiten des Festungsbaus war der Totenacker an der heutigen August-Keiler-Straße angelegt worden. Im Frühjahr 1966 wurde er in östlicher Richtung um eine Fläche von 3000 Quadratmetern erweitert und in Gräberfelder aufgeteilt. So hoffte man, für den Bedarf der kommenden 15 Jahre gerüstet zu sein.