„Rund um die Stadthalle“ lautete der Titel des Radsportkriteriums, das der 1966 gegründete Germersheimer Radsportclub bis in die 1990er Jahre hinein jedes Jahr ausrichtete.

Start und Ziel der Radrennen waren dabei in der Zeppelinstraße auf Höhe der Stadthalle, von wo aus der Rundkurs an der Eduard-Orth-Schule vorbei, über die August-Keiler-Straße, am Weißenburger Tor und der Berufsschule entlang, über die Orffstraße wieder zurück an den Ausgangspunkt führte.

Im Jahr 1972 wurde das beliebte Radrennen, an dem rund 400 Fahrer aller Altersklassen teilnahmen, am 18. Juni ausgetragen. „Alfons Mika, Vorsitzender des Germersheimer Radsportvereins, hat es mit seinen Helfern verstanden, aus dem Rennen ein wahres Volksfest zu machen. Die günstige Witterung lockte Hunderte von Zuschauern an die Strecke, die mit großem Interesse dem Ablauf der verschiedenen Rennen folgten und die auch nicht mit dem anspornenden Beifall geizten“, heißt es über den Verlauf des „Radsportkriteriums“ in einem Pressebericht.

Zu den prominenten Teilnehmern des Rennens zählte anno 1972 der Nationalfahrer und Olympia-Kandidat Günter Haritz aus Oberhausen (Baden), der souverän das Rennen seiner Altersklasse gewann. Weniger bekannt war dagegen ein Teilnehmer, der damals noch ganz am Anfang seiner Radsportkarriere stand: Der Frankfurter Dietrich Thurau , der wenige Jahre später als Radsportprofi bei der „Tour de France“ und dem „Giro d“Italia“ bekannt wurde. In Germersheim startete Thurau 1972 als Fahrer der A-Jugend bei „Rund um die Stadthalle“ , wo er seinen Konkurrenten davon fuhr und mit der Distanz einer ganzen Runde als erster durchs Ziel ging.