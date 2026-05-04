Austausch statt Hierarchie: Das Netzwerk „Macher Mädels“ verbindet Frauen aus der Südpfalz. Die Verbindungen sollen Frauen stärken – nicht nur beruflich.

„Machen statt lassen“ – unter diesem Motto kommen im Netzwerk „Macher Mädels“ Frauen aus der Südpfalz zusammen. Dahinter stehen Anna Schwab und Sara Witte-Parra, für die vor allem eines wichtig ist: ein ehrlicher, offener Austausch und ein starkes Miteinander. Männer pflegten Netzwerke oft selbstverständlicher als Frauen, erklären beide. Genau dort setzt die Idee der Frauen an: ein Netzwerk, das kein starres Konstrukt sein soll, sondern das dynamisch ist und sich stetig weiterentwickelt.

Frauen aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen bei den „Macher Mädels“ zusammen. Ob beruflich oder privat, „es geht darum, Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen und neue Perspektiven zu entdecken“, sagt Witte-Parra. Die 32-Jährige ist selbstständige Web- und Grafikdesignerin und lebt in Erlenbach. Mit ihrem Unternehmen Guggemol steht sie exemplarisch für die Vielfalt im Netzwerk.

Verschiedene Talente kommen zusammen

Die Vielfalt zeigt sich auch an den Mitgliedern: Außer kreativen Handwerkerinnen, die Schmuck entwerfen, nähen oder Kleidung besticken, engagieren sich Frauen aus den Bereichen Finanzen, Fotografie, Yoga und Coaching. Genau diese Mischung mache den besonderen Reiz aus. „Das Schöne ist die Kraft des Netzwerks“, sagt Schwab. „Mich hat am Anfang regelrecht umgehauen, was da alles möglich ist.“ Die 33-Jährige aus Neuburg arbeitet hauptberuflich als Teamassistentin und fertigt unter dem Namen Werkstickel Unikate aus Holz an.

Ein zentrales Element der Macher Mädels sind ihre regelmäßigen Veranstaltungen. Schon beim ersten großen Event im Jahr 2022 wurde deutlich, welches Potenzial in der Idee steckt: Rund 20 Ausstellerinnen präsentierten ihre Arbeit, etwa 300 Besucher kamen zusammen. Seitdem wächst das Interesse stetig und jede Veranstaltung bringt neue Gesichter, Ideen und Impulse.

Stärke aus der Gemeinschaft

Ergänzt wird das Angebot durch Workshops und Seminare, die gezielt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Frauen zugeschnitten sind. Auch dabei gehe es vor allem darum, Menschen miteinander zu verbinden und gemeinsam etwas zu bewegen. „Man bringt die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen“, sagt Witte-Parra. Daraus ergeben sich nicht nur Freundschaften, sondern auch berufliche Verbindungen. Genau darin liege die Stärke des Netzwerks. Die Vision der Macher Mädels ist klar: Frauen sollen in allen Lebensbereichen selbstbewusst auftreten, ihre Stärken erkennen und ihre Ziele konsequent verfolgen können.

Infos

www.macher-maedels.de.