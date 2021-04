Die Pläne für den asphaltierten Bienwald-Radweg sind von vorgestern. Nicht nur weil das neue Radwegenetz im Bienwald zeigt, dass es auch ganz anders geht.

Geht es nach dem Willen der Landesregierung, wird irgendwann, vielleicht so um 2025, der Bienwald-Radweg eingeweiht. Die Basis für diese Planung – die dann 20 Jahre alte Bundesverkehrszählung 2005 – ist aber schon heute überholt: Denn die Zahlen der Verkehrszählung 2005 sind schlicht nicht plausibel. Knapp 1300 Autos/Tag sollen damals auf der schmalen Straße zwischen Steinfeld und Scheibenhardt gefahren sein. Sie entsprechen fast 60 Autos in der Stunde, also eines in der Minute. Und das Tag und Nacht. In der Realität ist die Straße nachts aber so gut wie leer.

Zum zweiten gibt es schon seit 5 Jahren automatisch erfasste Verkehrszahlen. Die sind um fast zwei Drittel niedriger. Bleibt die Frage, ab welchem Punkt für eine Planung die Realität zur Kenntnis genommen werden muss. Vielleicht gibt ja das Verwaltungsgericht eine Antwort.