Positiv überrascht waren die Organisatoren der Aktionsgruppe Ghana nach der Bilanz des Hungermarschs. Mit Spenden über 26.400 Euro wurden die Vorjahreszahlen nahezu bestätigt, obwohl die Teilnehmerzahlen und die ersten Hochrechnungen auf ein niedrigeres Niveau hingedeutet hatten. Der gesamte Spendenbetrag wird vorausschauend in den Projekten der Hilfe zur Selbsthilfe angelegt, die von der aus Leimersheim stammenden Schwester Miguela während ihrer Rund 50-jährigen Tätigkeit in Ghana gegründet wurden. Seit dem ersten Hungermarsch im Jahre 1985 wurden in der Summe über 910.000 Euro gesammelt.