Die Ortsgemeinde Hördt lädt von Samstag, 24., bis Dienstag, 27. August, zur Kerwe ein. Den Auftakt bildet der traditionelle Kerweumzug von der Kirchstraße an den Propst-Krane-Platz. Um 17.15 Uhr treffen sich die am Umzug teilnehmenden Vereine an der Grundschule in der Kirchstraße, eine Viertelstunde später geht es dann von der Kirchstraße über die Schulzen-, Grünwald-, Wörth-, Schulzen-, Kloster- und St.-Georg-Straße zum Propst-Krane-Platz. Danach schließt sich ein ökumenischer Wortgottesdienst und die offizielle Kerweeröffnung um 18.30 Uhr an. Der Kerwesonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, ab 11.30 Uhr unterhält das Seniorenorchester des HHC und ab 15 Uhr gibt es ein Unterhaltungsprogramm durch den Karnevalsverein „Die Benserobber“ und die TG 1980. Gegen 18 Uhr gibt es dann Livemusik von „Two4You“ mit André und Katrin. Am Montag und Dienstag öffnet die Kerwe jeweils um 16.30 Uhr. Am Dienstag unterhält dann ab 18 Uhr wieder „Two4You“. Die Bewirtung im Festzelt übernehmen die Vereine KVK und TG 1980.