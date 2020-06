Ein nicht mehr fahrbereites Auto und zirka 5000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim. Ein 32-jähriger Autofahrer war in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn zwischen Germersheim Mitte und Germersheim Nord in Fahrtrichtung Speyer von der Fahrbahn abgekommen und landete in der Leitplanke. Das Auto war laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.