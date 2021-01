Ein bislang unbekannter Mann ist am Dienstagabend in der Karlsburgstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin den Vorfall kurz vor 19 Uhr. Beim Eintreffen der Streife waren jedoch sowohl die Angreifer als auch der Geschädigte verschwunden. Die Zeugin habe berichtet, dass sie zunächst in Höhe der Prinzessenstraße auf zwei ungefähr zehnköpfige Personengruppen getroffen sei. Kurz darauf sei ein Mann an den Gruppen vorbei gegangen und plötzlich von mehreren Angreifern aus den beiden Gruppen mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden.

Als die Frau nach eigenen Angaben auf die Personen zuging und dem Geschädigten helfen wollte, wurde sie von einem Mann aus der Gruppe gegen einen Bauzaun gedrückt. Ihr wurden Schläge angedroht, falls sie die Polizei rufen würde. Die Zeugin ließ sich jedoch nicht einschüchtern und setzte einen Notruf ab. Daraufhin seien die Angreifer davon gerannt. Die Frau habe sich daraufhin um den am Boden liegenden Mann gekümmert, der stark am Kopf geblutet habe. Er sei nach einem kurzen Gespräch davongegangen. Laut Polizei blieb eine Fahndung nach dem Geschädigten und den Angreifern erfolglos.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.