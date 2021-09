Vermutlich von seinem 47-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt wurde ein 60-Jähriger in Bretten am Montagnachmittag. Ein Zeuge vernahm zuvor Hilfeschreie aus dem Zimmer des 60-Jährigen. Der Zeuge versuchte dem Täter das Messer abzunehmen und erlitt dabei selbst eine Schnittwunde. Dem Angriff soll ein Streit vorangegangen sein. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Zur Bergung des Schwerverletzten war neben dem Rettungsdienst vorsorglich auch die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten hinzugezogen worden. Die Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen, der eine tiefe Schnittwunde am Rücken erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Täter und Opfer standen offenbar unter Alkoholeinwirkung. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal dauern an.